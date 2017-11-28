FETÖ evlerinin "etliekmek sorumlusu" da varmış - FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 527 sanığın yargılanmasına devam edildi - Tutuksuz sanıklardan Hasan P: - "İsa adlı bir kişi, örgüt evlerinin etliekmek ihtiyacını karşılıyordu. İsa'nın dükkanından etliekmek alıyor, ücret ödemiyorduk. O ücreti kim ödüyordu bilmiyorum" - Tutuksuz sanıklardan Ahmet S: - "Dövizciden 3 tane 1 dolar alıp getirdim. Örgütte sohbet hocalığı yapan H.B, bunları örgüte en çok maddi katkıda bulunan 3 esnafa, Fetullah Gülen tarafından gönderildiğini söyleyerek verdi. Bu 1 dolarları, esnafı gaza getirmek, motive etmek, daha çok bağış toplamak için verdiklerini öğrendim. Bunu öğrendiğimde çok şaşırdım"

28 Kasım 2017 Salı 17:54