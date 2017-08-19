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FETÖ firarisi eski binbaşı ve eşi Sinop'ta yakalandı

SİNOP (AA) - Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan firari eski binbaşı ve eşi eski öğretmen Sinop'ta yakalandı.Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları...

FETÖ firarisi eski binbaşı ve eşi Sinop'ta yakalandı

SİNOP (AA) - Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan firari eski binbaşı ve eşi eski öğretmen Sinop'ta yakalandı.

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski Deniz Binbaşı İbrahim C. ve eşi eski öğretmen Fatma C'nin Sinop'un Erfelek ilçesindeki bir çiftlik evinde saklandığını tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerden eski Deniz Binbaşı İbrahim C'nin işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Fatma C'nin ise Ankara'ya gönderilmeyeceği, sorgusunun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) yapılacağı belirtildi.





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Anahtar Kelimeler:
AnkaraFetullahçı Terör ÖrgütüIstanbulSinop
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