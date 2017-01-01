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FETÖ firarisi eski hakim asayiş uygulamasında yakalandı

Ankara Adliyesinde hakim olarak görevliyken ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan A.C, Elazığ'da gözaltına alındı.

FETÖ firarisi eski hakim asayiş uygulamasında yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski hakim, Elazığ'da asayiş uygulaması sırasında yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara Adliyesinde hakim olarak görevliyken ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan A.C, "Huzur 23 Genel Asayiş Uygulamasında" yakalandı.

Elazığ emniyetindeki işlemleri tamamlanan A.C, Ankara'ya gönderildi.

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