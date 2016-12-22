FETÖ 'hukukçu olmaya' teşvik etmiş

ADANA (AA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu iddia edilen 29 avukattan 18'i hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, avukatlar Ayhan Gül, Çağrı Köseli, Serhat Doğan, Serkan Ulufer, İsa Ayanoğlu, Emin Bayram, Mustafa Kökten, Nazmi Değirmenci ve Mehmet Aygün ile tutuksuz avukatlar H.E.C, M.Y, S.K, F.Ç.Ö, M.S, A.Ö, E.E, R.A.U. ve U.T. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırladı.



Terör suçlarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince on beşer yıl hapis istemiyle hazırlanan 105 sayfalık iddianame kabul edildi.



İtirafçı olduğu belirtilen sanık avukatlardan H.E.C. ile A.Ö'nün ifadeleri de iddianamede yer aldı.



İddianamedeki ifadelere göre, H.E.C. örgütle lise yıllarında irtibat kurdu. H.E.C, "Lisede okurken okulumuza gelen FETÖ'cü bir savcı, örgütle bağlantısı bulunan zeki öğrencilere, 'hakim ve savcı olun' diyerek hukuk fakültesine yönlendirdi. Ben de örgüt savcısının isteği üzerine hukuk fakültesini yazıp kazandım. Bu örgütün yargıda yapılaşması içindi." ifadelerini kullandı.



Bir süre cemaatin yurtlarında kaldığını anlatan H.E.C, sosyal medya üzerinden de örgütün ileri gelenlerinin talimatları doğrultusunda hükümetin aleyhine yazılar yazdıklarını, telefonuna da örgüt tarafından Bylock yüklendiğini kaydetti.



A.Ö. ise fen lisesinde okurken cemaatin yönlendirmesi sonucu hukuk fakültesine girdiğini bildirdi.



Cemaatin okulunda burslu eğitim gördüğünü, telefonlarına örgütün iletişimde kullandığı Bylock programının yüklendiğini ifade eden A.Ö, evlerdeki sohbet toplantılarına katıldığını, askerliğinin ardından ise örgütle ilişkisini kestiğini vurguladı.