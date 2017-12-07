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FETÖ kapatılan dershanesini kaçak çalıştırmış

Tekirdağ'da FETÖ'nün "iş dünyası yapılanması"na yönelik hazırlanan iddianamede, Sema Eğitim Hizmetleri şirket grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve kapatılan dershanenin bir süre kaçak çalıştırıldığı belirtildi.

FETÖ kapatılan dershanesini kaçak çalıştırmış

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "iş dünyası yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Sema Eğitim Hizmetleri şirket grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan dershanenin bir süre kaçak çalıştırıldığı bilgisine yer verildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 61 sayfalık iddianamede, örgütün mali kaynakları ve yapılanması detaylarıyla anlatıldı.

İddianamede yer alan kayyum raporunda, Sema Eğitim Hizmetleri AŞ'ye bağlı ve 2015 yılı aralık ayında kapatılan Şah Fırat Eğitim Merkezinin bir süre kaçak çalıştırıldığına işaret edilerek, 18 görevlinin ve kantin işletmecisinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alındığı ve dershane kapatıldıktan sonra da faaliyetlerinin devam ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, "Şirket yöneticilerinin bilerek ve isteyerek dershaneyi açık tuttukları, kaçak olarak çalışan dershanede yine kaçak olarak çalışan öğretmen ve görevlilerin bu durumu bilerek ve isteyerek çalıştıkları, kaçak çalışan dershaneye 439 talebe kaydı yapılarak talebe ve velilerin mağduriyetine, legal olarak çalışan kursiyerlerin ise haksız rekabete uğramasına sebebiyet verildiği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Ömer Ural

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