FETÖ, kendilerinden olmayan hakimi intihara sürüklemiş - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılan hakim ve savcılara yönelik soruşturma sonucunda hazırlanan ilk iddianamede, örgütün kendilerinden olmayan hakim-savcıların sağlık sorunlarını bile dikkate almadığı, bu nedenle crohn hastası hakim Alaattin Çambel'in uğradığı zulme dayanamayarak intihar ettiği belirtildi - Türkiye Adalet Akademisi'nin hakim-savcı adayları yönünden "fişleme" merkezine dönüştürüldüğü anlatılan iddianamede, mesleğe kabul edilmeyen Didem Yaylalı'nın, uğradığı haksızlıklara dayanamayarak intihar etmek suretiyle yaşamına son verdiği kaydedildi - İddianamede, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in, FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma nedeniyle örgüte mensup Erzurum özel yetkili cumhuriyet savcıları ile emniyet görevlileri tarafından makam odasında adeta sürüklenerek yaka paça gözaltına alındığı anlatıldı

07 Nisan 2017 Cuma 13:37