"FETÖ, kumpası uluslararası düzeye taşıdı" - Konya'da 2008'de FETÖ üyelerince asılsız delillerle açılan "okyanus davası"nda yerel mahkemenin verdiği kararın Yargıtay tarafından bozulması üzerine Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan eski Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan, bu süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı - Eski rektör Okudan: - "Bizleri yargılayan mahkeme heyeti, alıp götüren polisler ve şube müdürleri dahil hepsinin FETÖ/PDY'ye mensup oldukları tespit edilmiş ve yargılama süreci devam etmektedir" - "Bu örgüt benden o kadar nefret etmişti ki Okyanus kumpasından önce beni Ergenekon'dan içeri almaya kalktılar. Daha sonra 'pantolon olmadı gömlek verelim' misali bu davaya dahil ettiler" - "Bu örgüt artık kumpasları o kadar büyüttü ki uluslararası düzeye taşıdı. ABD'de devam eden davada, Türkiye'den kaçan insanların oluşturduğu kumpaslar ortada. El ele vererek bunların üstesinden gelmek zorundayız"

22 Aralık 2017 Cuma 11:27