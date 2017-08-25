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FETÖ propagandası yapan "dövmeli" TEKEL bayisi çalışanı tutuklandı

- Kayseri'de terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalanan ve koluna "Yurtta Sulh Konseyi" dövmesi yaptırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı

FETÖ propagandası yapan

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sosyal medya hesabından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabından FETÖ propagandası yaptığı gerekçesiyle polis ekiplerince dün gözaltına alınan ve koluna "15 Temmuz 16", "TSK" ve Yurtta Sulh Konseyi" yazılı dövmeler yaptırdığı tespit edilen Kaan Ayhan A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TEKEL bayisinde çalışan Kaan Ayhan A'nın, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve devlet büyüklerine yönelik küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlenmişti.

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