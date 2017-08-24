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FETÖ propagandası yapan TEKEL bayi çalışanı gözaltına alındı

- Kayseri'de terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüphelinin koluna "Yurtta Sulh Konseyi" dövmesi yaptırdığı belirlendi

FETÖ propagandası yapan TEKEL bayi çalışanı gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sosyal medya hesabından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesaplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TEKEL bayisinde çalışan Kaan Ayhan A'nın sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve devlet büyüklerine yönelik küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Kaan Ayhan A'nın, koluna "15 Temmuz 16", "TSK" ve Yurtta Sulh Konseyi" yazılı dövmeler yaptırdığı da tespit edildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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FetöGözaltıKayseriTEKEL çalışanıYurtta Sulh
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