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"FETÖ rüyalarla bizi ayakta tutmaya çalıştı"

- Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla dava açılan 12'si tutuklu 26 sanık hakim karşısına çıktı - Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan N.B: - "17-25 Aralık ve cezaevinde kaldığım süreç içerisinde bu lanet yapı rüyalarla bizi ayakta tutmaya çalıştı"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla dava açılan 12'si tutuklu, 14'ü tutuksuz 26 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.D, F.D, F.E.S, F.S, G.Ö, G.Y, Y.B, H.K, H.B, L.K, S.H ve S.S.Y. ile tutuksuz yargılanan E.B.S, E.Ö, F.M.B, G.G, G.T, H.Ş.B, H.G, N.B, R.A, S.Y, S.Ü, Y.Ç, Z.B ve H.N. ile avukatları katıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıklardan N.B. savunmasında, yapıya 2009 yılında gördüğü bir rüya neticesi dahil olduğunu söyledi.

Rüyasından bir yıl içerisinde öleceğini görmesi üzerine Kur'an-ı Kerim öğrenmek için arayış içeresine girdiğini belirten N.B, "Rüyadan sonra ölüm korkusu içimi sardı. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim öğrenmek için arayış içeresine girdim. Görevli olduğum okulda bir meslektaşıma konuyu açtım ve bana yardımcı olamasını istedim, o arkadaşım vasıtasıyla bu yapıyla tanıştım." dedi.

Daha sonra bu yapının sohbetlerine gitmeye başladığını, orada Kur'an-ı Kerim öğrendiğini dile getiren N.B, ilerleyen süreçte yapı çatısı altında faaliyet gösteren bir dernekte eğitim faaliyetlerinde bulunduğunu ve çok sayıda yurt dışı gezilerine katıldığını ifade etti.

İlerleyen süreçte talimatla telefonuna ByLock yüklendiğini aktaran N.B, şunları kaydetti:

"Telefonuma ByLock'u o dönemde milli eğitimden sorumlu il ablası S.H'nin talimatıyla yükledim. ByLock'tan sohbetler, rüyalar paylaşılıyordu. İlerleyen süreçte ByLock'u silmemiz talimatı geldi ve sildik. Sonra Eagle programının kurulmasını istediler. Benim telefonuma da S.H. bu programı yükledi. 17-25 Aralık ve cezaevinde kaldığım süreç içerisinde bu lanet yapı rüyalarla bizi ayakta tutmaya çalıştı. Şu abla şu rüyayı görmüş, bu abi şu rüyayı görmüş diyerek ayakta tutmaya çalıştılar."

Bu yapının Kayseri'yi eyalet kabul ettiği için kentin Talas, Kocasinan ve Melikgazi olarak üç bölgeye ayrıldığını, hepsinin birer sorumlusu olduğunu aktaran N.B, "Ben tüm bildiklerimi, gördüklerimi anlattım. Biz etkin pişmanlıktan faydalandığımız için bize kötü gözle bakıyorlar. Onlar da inkarı bırakıp kimi koruyorlarsa korumayı bırakıp bildiklerini, şahit olduklarını anlatsınlar. Çoğu hala cezaevlerini Yusufiye Medresesi olarak kabul ediyor. Gerçekten Yusufiyeli olmak istiyorlarsa yalanı bıraksınlar. Ben bu yapının içerisinde kirlendim, bu kirli kazandan çıkmak istiyorum ve bunun için de çaba gösteriyorum. İnanıyorum ki ben buradan aklanarak çıkacağım." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
FetöKayseri
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