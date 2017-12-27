FETÖ sanığı avukatlara hapis cezası

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan avukatlardan biri 9 yıl, diğeri ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Canpolat ve Cüneyit Göğüş ile meslektaşları katıldı.

Mehmet Canpolat savunmasında, ByLock kullanmadığını öne sürerek, "Bu program üzerinden kiminle görüştüm, kime mesaj attım, nerede kullandım? Yani ben bu ByLock programını kullanmadım. Bende yazışma yoktur, ID (kullanıcı adı) yoktur, benim telefonum tuşludur. Bu raporla da sabittir. Tüm bunlar şüphedir." dedi.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Canpolat, terör örgütü üyesi olmadığını savundu.

Sanık Cüneyit Göğüş ise niçin tutuklu olduğunu bilmediğini ileri sürerek, "Örgüt toplantılarına üç-beş kere gidip geldim, pişmanım. Bu durum mağduriyetime neden oldu." dedi.

Örgüt üyesi olmadığını savunan Göğüş, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Mehmet Canpolat'a 12 yıl, Cüneyit Göğüş'e ise 9 yıl hapis cezası verdi.

Canpolat, kararın açıklanmasının ardından götürülürken, mahkeme heyetine sanıkların bulundukları yeri işaret ederek, "Kürsünün bu tarafına geçeceksiniz." dedi.



