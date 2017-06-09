FETÖ sanığı dört katlı binayı 70 bin liraya almış - FETÖ/PDY'nin "Çubuk Merkez Mütevelli Heyeti Yapılanması"na yönelik 24'ü tutuklu, 78 kişi hakkında açılan davanın görülmesine, sanık savunmalarıyla devam edildi - Örgüte finansal destek sağlamakla suçlanan sanık Yılmaz'ın örgütün dershane olarak kullandığı dört katlı binayı geçen yıl 70 bin liraya satın aldığı belirlendi - Duruşmada tutuklu sanıklardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir sanığın tutuklanmasına karar verildi

09 Haziran 2017 Cuma 16:59