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FETÖ sanığı dört katlı binayı 70 bin liraya almış

- FETÖ/PDY'nin "Çubuk Merkez Mütevelli Heyeti Yapılanması"na yönelik 24'ü tutuklu, 78 kişi hakkında açılan davanın görülmesine, sanık savunmalarıyla devam edildi - Örgüte finansal destek sağlamakla suçlanan sanık Yılmaz'ın örgütün dershane olarak kullandığı dört katlı binayı geçen yıl 70 bin liraya satın aldığı belirlendi - Duruşmada tutuklu sanıklardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir sanığın tutuklanmasına karar verildi

FETÖ sanığı dört katlı binayı 70 bin liraya almış

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Anahtar Kelimeler:
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesiçubuk Merkez Mütevelli Heyeti YapılanmasıFETÖ/PDY
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