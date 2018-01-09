FETÖ sanığı emekli polis müfettişinin yargılanması

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında eski polis başmüfettişi Abdullah Bostan hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün gizli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı iddiası tutuklanan Adana Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığında polis başmüfettişi olarak görev yaparken 2015 yılında emekliye ayrılan Abdullah Bostan ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Bostan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Değerlendirme sonucunda kabul edilen iddianamede, Bostan'ın telefonunda terör örgütünün haberleşmede kullandığı ByLock programının bulunduğu, 17/25 Aralık'tan sonra örgütü lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 100 bin lira ve 500 dolar para yatırdığının belirlendiği ifade edildi.

İddianamede ayrıca tutuklu sanık Bostan'ın terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden "Kozanlı Ömer" lakaplı firari Osman Hilmi Özdil, firari Önder Aytaç ve yargı imamı olduğu iddia edilen firari Osman Karakuş ile telefonla görüştüğünün tespit edildiği bilgisine de yer verildi.

Savcıya verdiği ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirten Bostan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, telefonuna Bylock indirmediğini ve bu programı kullanmadığını savundu.

- "Kozanlı Ömer ile aracımın sigorta işlemleri ile ilgili görüşmüş olabiliriz"

Sanık Bostan'ın örgütün üst düzey yöneticileri ile yaptığı telefon görüşmeleri ile ilgili verdiği cevaplara da iddianamede yer verildi.

FETÖ'nün emniyet imamı Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil'i şahsen tanımadığını belirten Bostan, şunları anlattı:

"Basından ve medyadan duyduğum kadarı ile bu şahsın 'emniyet imamı' olduğunu duymuştum. Kozanlı Ömer diye bilindiğini öğrenmiş oldum. Emniyet teşkilatı mensuplarının çoğunun araç sigortası yaptırdığı bir sigorta acentesi sahibi olması nedeniyle tanıyorum. Şahıs ile benim doğrudan bir görüşmem mümkün değildir. Sadece kendisine ait hatları ile bu sigorta işlemleri ile ilgili olarak görüşmüş olabiliriz. Ancak zaten görüşmelerimizde de karşı tarafın çalışanı olduğunu zannettiğim, ismini hatırlamadığım farklı kişiler ile görüştük. Bu görüşme tarihlerini hatırlamıyorum. Ancak 2004 yılından 2013 yılına kadar farklı zamanlarda araç sigortası sebebi ile görüşmüş olabilirim."



FETÖ'nün yöneticilerinden Polis Akademisi eski öğretim görevlisi Önder Aytaç'ı görevi nedeniyle şahsen tanıdığını ifade eden Bostan, kurslar ve benzeri nedenlerden yollarının kesişmiş olabileceğini belirterek, "Polis akademisine ataması yapılan yaklaşık 40-45 civarında akademik personelin olduğu grubun içinde Önder Aytaç da vardı. Bütün grup üyelerinin dahil olduğu yabancı dil eğitim kursuna bende dahil oldum ve o gruptaki herkesi aşağı yukarı tanırım. Çünkü Önder Aytaç da bu grubun içerisindeydi." ifadesini kullandı.

Örgütün yargıdaki etkili ismi eski Emniyet Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliği görevinde bulunan Osman Karakuş'u Amasya'da görev yaparken Amasya Emniyet Müdürü Mustafa Demirok'un hemşehrisi ve samimi görüştüğü birisi olması nedeniyle tanıdığını aktaran Bostan, şunları kaydetti:

"Ayrıca Amasya'da iken hakkımda açılan haksız bir idari soruşturma nedeni ile Osman Karakuş'u aradım hemşehrisi olan Mustafa Demirok'un yaptığı haksızlığı anlattım. Oda bana 'savunmanı yaz gönder' dedi. Ben de resmi yollar ile savunmamı yazıp Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderdim. Neticede bana ceza verilmedi. Bu vesile ile Osman Karakuş'u tanırım."

Abdullah Bostan'ın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.