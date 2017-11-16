FETÖ sanığı eski bekçiye hapis cezası

MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski bekçi 6 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce bir kurumda bekçi olarak görev yapan tutuklu sanık Mehmet Demir ile avukatı katıldı.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edilen Demir, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme Başkanı Hasan Çınar, sanığa "Raporlara göre ByLock programına giriş için kullanıcı adın, isminin kısaltılmışı, şifrense memleketin 'Merzifon' ve plakasını içeriyor. Bu duruma ne diyorsun? Etkin pişmanlıktan yararlanmak ister misin?" diye sordu.

Sanık Demir, bunun üzerine "ByLock raporunu kabul etmiyorum. Kullanıcı adı ismimi, şifreyse memleketimi ve plakasını içerse de bana ait değildir. ByLock'taki kişileri tanımam. Suçsuz olduğuma inanıyorum. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiyorum." yanıtını verdi.

Savcı, mütalaasında, sanığın "ByLock" kullanıcısı olması, Bank Asya hesap hareketleri ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyetince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl, 3 ay hapis cezası verilen sanık, tutuklu geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi.