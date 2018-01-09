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FETÖ sanığı eski hakime ev hapsi ile tahliye

- Adana'da terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanan eski hakimin, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi

FETÖ sanığı eski hakime ev hapsi ile tahliye

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yargı mensuplarına yönelik soruşturması kapsamında tutuklanan eski Mersin hakimi H.E, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında 15 yıl hapis cezası istenen ve Denizli T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski hakim H.E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık H.E, savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. HTS kayıtlarında görüştüğü kişilerin akrabaları ve görev yaptığı yerdeki hakim ile savcılar olduğunu savunan H.E, "Bu görüşmeler örgütsel bir görüşme değildir. Zaten bu görüşmelerin içerikleri tespit edilememiştir. Bu nedenle suç delili olarak da kullanılamaz. FETÖ aleyhine karar vermiş birisi olarak bu örgütün üyesi olmam mümkün değildir." dedi.

Telefonunda ByLock çıktığı iddiasını da kabul etmeyen H.E, telefonunu 2002 veya 2003 yılından bu yana kullandığını söyledi.

Sanık H.E, "1.5 yıldır cezaevindeyim. Sağlık sorunlarım var. Annem ve babam bakıma muhtaçtır. Cezaevindeyken kızım dünyaya geldi, beni tanımamaktadır." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, delillerin toplanmış olması nedeniyle yurt dışına çıkış ve konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için 6 Mart'a ertelendi.

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