FETÖ sanığı eski ilçe emniyet amirine 12 yıl 9 ay hapis cezası

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılanan eski Ulus İlçe Emniyet Amiri Levent Mustafaoğlu'na, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılanan Mustafaoğlu, tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Sanık avukatı ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmasını yapan Mustafaoğlu, aleyhinde ifade veren tanıkların 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin puslu havasından faydalanmak isteyen ve aralarında husumet bulunan kişiler olduğunu öne sürdü.



Ev aramasında bulunan ve örgüt üyeliğine delil olarak sunulan gazete küpürlerini ise açtığı bir davaya delil olarak evinde sakladığını savunan Mustafaoğlu, önceki duruşma sonrasında, yakınlarıyla görüştüğü sırada söylediği "Merak etmeyin, en kısa zamanda aranıza döneceğim. Aslanlar gibi döneceğim. Bu davalar boş, bunların hepsi fasa fiso. İçeride benim gibi 200 bin kişi var. Buradan emniyet müdürü olarak çıkacağım." sözlerini de yakınlarını teskin amacıyla söylediğini iddia etti.



Sanık avukatı da mütalaada yer alan terör örgütü üyeliği iddiasına katılmadıklarını ve bununla ilgili somut bir delilin olmadığını savundu.



Müvekkilinin telefonundan örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığına dair çıkan raporda içerik tespiti bulunmamasına karşın sadece veri analizlerinin yer aldığını ileri süren sanık avukatı, "Bu da tek başına terör örgütü üyeliği için delil sayılamaz" diyerek müvekkilinin beraatını ve tahliyesini talep etti.



Son sözü sorulan Mustafaoğlu, "Herhangi bir terör örgütü üyesi değilim. Ne kadar terör örgütü üyesi varsa Allah belasını versin. İddia edilen suçları işlemedim, işleyen insanları da tanımıyorum. Beraatımı talep ediyorum." dedi.



Hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasından beraatına karar verdiği sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.



