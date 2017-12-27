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FETÖ sanığı eski istihbarat müdürü savunma yapmadı

- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi - Bir önceki celsede yaklaşık 400 sayfalık savunma hazırladığını belirten sanık eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek, iddianame eklerinin kendisine dijital ortamda ulaştırılmadığını iddia ederek savunma yapmadı

FETÖ sanığı eski istihbarat müdürü savunma yapmadı

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık eski İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek, savunma yapmak istemediğini belirtti.

Şimşek, buna gerekçe olarak iddianame eklerinin kendisine dijital ortamda ulaştırılmamasını gösterdi.

Bugüne kadar duruşmanın uzamaması için hiçbir eylemde bulunmadığını öne süren Şimşek, savunmasını iddianame ekleri eline ulaştığında daha etkin bir biçimde yapacağını ifade etti.

Sanık Şimşek, bir önceki celsede yaklaşık 400 sayfalık savunma hazırladığını belirtmişti.


- ''Tis yapma'' uyarı

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, tutuklu sanıklardan İzzet Otyakmaz'ı savunma yapması için kürsüye çağırdığı sırada, yine tutuklu sanıklardan İbrahim Güneş, ''Konuşmanda tis yapma, A-U sakın yapma'' diye uyarıda bulundu.

Bunun üzerine Otyakmaz'ın gülümsediği görüldü.

Şimşek'in ise Otyakmaz'a ''Sen mi savunma yapacaksın? Soru sorarım bak'' dediği duyuldu.

Otyakmaz, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Duruşmaya bir süre ara verildi.



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