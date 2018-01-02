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FETÖ sanığı eski istihbarat müdürü yine savunma yapmadı

- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından, kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi - Duruşmanın 2. celsesinde yaklaşık 400 sayfalık savunma hazırladığını belirten sanık, eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek, 3. celsede olduğu gibi, bugünkü duruşmada da iddianame eklerinin kendisine dijital ortamda ulaştırılmadığını iddia ederek, savunma yapmak istemedi - Mahkeme heyeti başkanı Yeltepe, sanığın ikinci kez savunma yapmak istememesine tepki göstererek, ek savunma talebini reddetti

FETÖ sanığı eski istihbarat müdürü yine savunma yapmadı

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından, kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık eski İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek, 3. celsede olduğu gibi bugünkü celsede de savunma yapmak istemediğini belirtti.

Şimşek, baskı altında olduğunu öne sürerek, Mahkeme heyeti Başkanı Vahdet Yeltepe'nin kendisi hakkındaki iddianamedeki bölümü okumaması ve ek süre talebinde bulundu.

Bunun üzerine Yeltepe, sanığa tepki göstererek, "Ne baskısı yapıyoruz, 3 gün ek savunma için süre verdik, iddianameyi okuyorum, ister savunma yap, ister yapma." dedi.

Yeltepe iddianameyi okuyarak, sanığa yeterli ek süre verildiğini, savunma yapmadığı takdirde susma hakkını kullanacağını belirterek ihtar verildiğini açıkladı.

Bunun üzerine Şimşek, söz alarak, kendisinin savunma yapmak istediğini ancak, iddianamenin eklerini inceleyemediğini öne sürdü.

İddianamenin gerçek dışı söylemlerle hazırlandığı iddiasında bulunan Şimşek, ''Ben savunma yapmayacağım demiyorum. Ben haklı ve suçsuz olduğuma inandığım halde tahliye olacağım ümidiyle neden savunma yapmak istemeyeyim ki. Ben sadece ek süre talebinde bulunuyorum.'' dedi.

Duruşma diğer sanık savunmaları ile devam ediyor.


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