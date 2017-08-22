FETÖ sanığı eski polise etkin pişmanlıktan ceza indirimi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis memurunun cezasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgütün deşifre edilmesine yönelik bilgiler verdiği için indirime gidildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Ekinci ile avukatı Adem Kaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Ekinci'nin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olması ve Bank Asya'da hesabı bulunması sebebiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan cezalandırılmasını istedi.

Savcı, sanığın cezasında, örgütü deşifreye yönelik verdiği etkili ve faydalı bilgilerden dolayı etkin pişmanlık kapsamında indirim uygulanmasına ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Avukat Kaya, cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldığını, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler doğrultusunda tahliyesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, önce "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 5 yıl hapis cezası verdiği Mustafa Ekinci'nin cezasını, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında artırıma giderek 7 yıl 6 ay hapse çıkardı.

Sanığın cezasında, etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler ve sabıkasız oluşundan dolayı indirime giden heyet, Ekinci'ye 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanık, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski polis memuru olan sanık Mustafa Ekinci'nin FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock" programını kullandığı, Bank Asya'ya para yatırdığı belirtiliyordu.

Ekinci'nin polis memuru olarak FETÖ/PDY'nin polis yapılanmasına dahil olduğu, toplantılara katılıp örgütsel eğitime tabi tutulduğu aktarılan iddianamede, sanığın hakkında çıkartılan yakalama kararı üzerine verdiği ifadesinde pişmanlığını bildirip, örgütü deşifre etmekte yardımcı olduğu anlatılıyordu.

İddianamede, Ekinci'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve etkin pişmanlık kapsamında cezasında indirime gidilmesi talep ediliyordu.