FETÖ sanığı eski savcının yargılanmasına başlandı

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve meslekten ihraç edilen Mersin Cumhuriyet Savcısı Ali Özdemir'in yargılanmasına başlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuk sanık Özdemir ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyetine savunmasını veren sanık Özdemir, iddianamede belirtildiği üzere KHK ile kapatılan Yarsav'a talimatla üye olmadığını ve o süreçte bu derneğin yasal olduğunu söyledi.

Yarsav'ın genel kuruluna katıldığını ancak daha sonra istifa ettiğini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Biz 2013 yılında HSYK'nın AB projesi kapsamında bir hafta Litvanya ve Letonya ülkesine gittik. O geziye katılanların yüzde 60'ı meslektendir. ByLock internet trafiğine ilişkin bilgileri ben yeni gördüm. Avukatlarımın incelemesinin ardından bu konuda savunma vermek istiyorum. Ama böyle bir program kullanmadım.''

Özdemir, 9 yaşındaki oğlunun telefonu alıp sürekli oyun indirdiğini ifade ederek, "Elinden cep telefonu düşmez. Oyun programlarına girip çıkar. Belki yanlışlıkla böyle bir programa temas etmiş olabilir. Cep telefonumu kendim teslim ettim, gerekirse ayrıntılı incelensin. Ben kıble pusulası programını kullandım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın mevcut halinin devamı yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanığın mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.