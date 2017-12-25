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FETÖ sanığı eski vali yardımcısına 9 yıl hapis

- FETÖ/PDY'ye ilişkin davada tutuklu yargılanan eski Adana Vali Yardımcısı Beyoğlu, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ sanığı eski vali yardımcısına 9 yıl hapis

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuklu yargılanan eski Adana Vali Yardımcısı Ahmet Beyoğlu, 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen sanık Beyoğlu, tutuklu bulunduğu Kayseri 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan getirildi.

Beyoğlu’nun avukatının da katıldığı duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Beyoğlu, son savunmasında 20 Aralık'taki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevindeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin (SEGBİS) arızalı olması nedeniyle katılamadığını belirterek, mahkeme heyetine, duruşmaya getirilmesini sağlamaları dolayısıyla "Savunma hakkımı kısıtlamadığınız için teşekkür ediyorum." dedi.

Sanık Beyoğlu, telefonuna ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını savunarak, şöyle devam etti:

"Ben ByLock ve örgütün savunucusu değilim. Diğer ByLock kullanıcılarıyla irtibatımın olmadığı ortaya çıktı. 2006'da üretilen bir telefona ByLock yüklenmesi imkansız, bu yöndeki raporu kabul etmiyorum. Hatay ve Silifke’de olduğum sıralarda internet trafiği Adana gözüküyor. Hatta valilik makamında bulunduğum sırada da yine Çukurova ilçesinde görüldüğü belirtiliyor. Bu, imkansız, maddi gerçeğin araştırılması gerekir."

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Cezada indirim uygulamayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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