Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor Cihat Faruk Sevindik hakkı eren Ömer Lütfi Mete
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu

FETÖ sanığı hakim ve savcılar adliyede buluşuyorlarmış

- FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında eski Adana Cumhuriyet Savcısı Bayram Köroğlu hakkında hazırlanan iddianamede, eski savcı ile örgüte üye olma iddiasıyla haklarında adli ve idari soruşturma yürütülen 8 yargı mensubunun adliyede sık sık buluştukları yer aldı - İddianamede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen bilirkişi raporuna da yer verilerek, haklarında soruşturma açılan hakim ve savcıların adliyede sık sık buluşarak görüşme yaptıklarının belirlendiği aktarıldı

FETÖ sanığı hakim ve savcılar adliyede buluşuyorlarmış

ADANA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında eski Adana Cumhuriyet Savcısı Bayram Köroğlu hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilerek tutuklanan eski Adana Cumhuriyet Savcısı Bayram Köroğlu ile ilgili "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucu kabul edildi.

İddianamede, tutuklu eski savcının cep telefonunda, şifreli haberleşme programı "Bylock" bulunduğu ve kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Adana Adliyesine ait güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, Köroğlu ile örgüte üye olma iddiasıyla haklarında adli ve idari soruşturma yürütülen 8 hakim ve savcının adliyede sık sık buluşarak görüşme yaptıklarının belirlendiği aktarıldı.

Eski savcı Bayram Köroğlu, iddianamede yer alan ifadesinde aleyhindeki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ömrüm boyunca cemaat denilen yapıyla herhangi bir bağlantım olmadı. Ancak herkes gibi dışarıdan böyle bir yapı olduğunu biliyorum ve takip ediyorum. Ancak ayrıntısını bilmiyorum. Halen de bilmiyorum. Üniversite okurken bazı arkadaşlar çağırıyordu. Evlerine yemek yemeye gittim ancak sohbetlerine katılmadım. Ayrıca himmet adı altında herhangi bir yardımda bulunmadım." ifadesini kullandı.

Tutuklu eski savcı Köroğlu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bayram KöroğluEski SavcıIddianame
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5