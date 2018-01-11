FETÖ sanığı hakimin 'himmet hesabı' ByLock'ta

GAZİANTEP(AA) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılanan eski Kahramanmaraş hakimi Erdal Kılıç'ın, topladığı ve kendisinin verdiği himmetlerin hesabını örgüt "abisine" ByLock üzerinden bildirdiği ve bir örgüt mensubunun da Kılıç'tan 17-25 Aralık operasyonlarının firari eski savcısı Mehmet Yüzgeç ile eşine "Kakao" programını yüklemesini istediği yazışmalar ortaya çıktı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Erdal Kılıç'ın, ByLock yazışma içerikleri deşifre edildi.

Sanığın şifreli haberleşme programında kullanıcı adının "ek46", şifresinin de "qazwsx123" olduğu kaydedilen raporda, ByLock'ta FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonlarının firari eski savcısı Mehmet Yüzgeç'in de aralarında yer aldığı çok sayıda kişinin ekli olduğu bilgisi yer aldı.

Raporda, Kılıç'ın önemli yazışmaları ve e-postaları hakkında da bilgiler verildi.

Bu kapsamda Kılıç'a 27 Ağustos 2015'te Kahramanmaraş'ta bulunan bir örgüt mensubunca gönderilen mesajda, "Sa abi. Yüzgeç abinin hanımına, kendi şahsi telefonuna Kakao kurmanızı rica ediyorum abi. Bir de VPN kurunuz. Kakao'nun ID numarası oluyor onu da rica ediyorum. Yarın en geç saat 19.00'da bana bildiriniz ki Yüzgeç abiye de kuracağız, abla ile görüşsünler. Aynı mesajı Nuri abiye de atıyorum biriniz kurun abi." ifadeleri dikkati çekti.

"Emin" isimli kişinin 25 Aralık 2015 tarihinde gönderdiği mesajda ise "Ya abi bir ses verin. Abi çatladık burada, hem Yüzgeç abi hem ben. Abi Nuri abi Yüzgeç abi ile eşini bağlantıya geçirsin. Abimiz çok endişeli." ifadeleri yer aldı.

Himmet hesabı ByLock'ta

Kılıç'ın, topladığı ve kendisinin verdiği himmetlerin hesabını da örgüt abisine ByLock üzerinden bildirdiği yazışmalar da tespit edildi.

Sanık 24 Aralık 2015'te "Emin" isimli kişiye gönderdiği mesajda, "Abi ben 2000 TL, Murat abi 900 TL verdi, yalnız bunları Nuri abiye verdik. Aylık verilmesi gereken yerlere verildi. Hesap Nuri abide detaylar var. Selim abiden henüz alamadım." bilgisini paylaşıyor.

Kılıç, 1 Ocak 2016'da bir örgüt üyesine gönderdiği mesajda ise şu bilgileri veriyor:

"Aidatları (1000 TL himmet taksidi + 200 TL kahraman aidatı + 800 aidat olmak üzere toplam) 2000 TL benim ve yine (900 aidat + 20 TL sadaka olmak üzere toplam) 920 TL Murat bey olmak üzere 2920 TL aidat toplamını Nuri beye verdik. Ödemeler için kullanıldı. Bunun dışında geçen aydan bir miktar parayı yine Nuri beye verdik. Ayrıntılı doküman Nuri beyde var abi ondan isterse verecektir. Harcamaları Nuri bey yaptığı için ona verdik. Bir de Selim beyden Aralık ayı için bir ödeme alamadım."

"İp boynunda olsun da biraz uzun tutun"

Bilirkişi raporunda, firari eski savcı Yüzgeç'in himmeti aksatan "Selim" isimli bir kişi hakkında da sanığı uyardığı mesaja işaret edildi.

Yüzgeç, 2 Şubat 2016'da sanığa gönderdiği mesajda, "Selim'in durumu nasıl, biraz sıkıntısı vardı, inşallah düzelmiştir. Görüşmelere geliyor mu, gelmiyor mu? Eşini bahane edip etmediğini iyi değerlendirin sakın kendi haline bırakmayın. Selim temeli sağlam biri, ondan sıkıntı olmaz. İp boynunda olsun da olmazsa biraz uzun tutun, sorun olmaz." uyarısında bulunuyor.

Muhabir. Adsız Günebakan