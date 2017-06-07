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FETÖ sanığı iki avukata hapis cezası

- Niğde'de örgüt üyeliği iddiasıyla yargılanan 2 avukata 3 yıl bir ay 15'er gün hapis cezası verildi

FETÖ sanığı iki avukata hapis cezası

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 2 avukat, 3 yıl bir ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu avukatlar Okan Y. ve Yasin Ü. ile avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden ve eski savunmalarını tekrar ettiklerini belirten sanıklar, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile suçlanan Okan Y. ve Yasin Ü'ye 3 yıl bir ay 15'er gün hapis cezası verdi, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak tahliyelerine hükmetti.

Aynı mahkemede, tutuklu sanıklar Mustafa T, öğretmenler Mustafa D. ve Mustafa T.G, öğrenci Sümerya B. ve tutuksuz öğrenci Mustafa E.Ö’nün, “silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davanın duruşması, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

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