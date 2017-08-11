FETÖ sanığı iş adamlarına yönelik dava

ADANA (AA) - Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 18'i tutuklu 36 sanıkla ilgili ara karar açıklandı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanıklar bulundukları kapalı cezaevlerinden mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.
Mahkeme heyeti tutuklu ve tutuksuz sanıkların beyanıyla avukat savunmalarının tamamlanmasının ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuksuz sanık Akan Çelik'in adli kontrol şartıyla imza yükümlülüğünü konut hapsine çevirirken, tutuklu sanıkların ise mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.