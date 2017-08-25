FETÖ sanığı kasiyer hakim karşısında

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan kasiyer Ali Özdemir'in 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Ali Özdemir (27), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Özdemir, bir mağazada kasiyerlik yaptığını belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cemaat ile Bor Meslek Yüksekokulu Makine Bölümünü kazandığı 2009-2010 yıllarında evlerinde kalarak tanıştığını ifade eden Özdemir, "Okul bahçesinde bazı kişiler stant kurmuştu. Yurtlara öğrenci kaydı yapıyorlardı. Ben de bu stantlardan birine gittiğimde kendilerinin öğrenci evleri olduğunu öğrendim ve kabul ederek, burada kalmaya başladım. Evde, 7 kişi kalıyorduk. Benim kaldığım ev gibi birkaç ev daha vardı. Buralarda her hafta sohbet toplantıları yapılıyordu. Yarıyıl tatillerinde öğrenci yurtlarında kamplar yapılırdı. Burada kitap okunur, herkes okuduğunu anlatırdı." diye konuştu.

Okulu bitirmesinin ardından Niğde'de evlere gidip gelen bir kişinin yönlendirmesiyle mağazada çalışmaya başladığını dile getiren Özdemir, maaşını Bank Asyadan aldığını kaydetti. Özdemir, telefonuna örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemediğini iddia etti.

Bölge abisi olarak bildiği Akif Ekinci'nin kendisinden telefon hattı istemesi üzerine çıkartarak verdiğini anlatan Özdemir, yaklaşık 6 ay kullandıktan sonra geri aldığını, hattı kapatmak istediğini ancak firmanın sözleşme bitince kapanacağı bildirdiği için bir şey yapmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Özdemir'in tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.