FETÖ sanığı müdür terör olaylarından önce kentten ayrılmış

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski emniyet müdürü Selçuk Zengin hakkında kabul edilen iddianamede, sanığın birçok terör olayından önce kentten ayrılmasının şüpheli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ankara'da örgütün "mahrem imamlar" yapılanmasına yönelik operasyonda ele geçirilen dijital materyaller sonucu, "sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişileri" temsil edenlerin yer aldığı "A5" kategorisinde bulunduğu belirlenen tutuklu sanık Selçuk Zengin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Zengin'in, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı olduğu belirtilen iddianamede, sanığın çocuklarını da FETÖ ile iltisaklı okullara gönderdiği ifade edildi.

- Eylemden sonra terfi

İddianamede, Zengin hakkındaki bir telefon ihbarına da yer verildi.

İhbarcı, sanığın yaklaşık 5-6 yıl önce Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptığını ancak emniyet binasına terör örgütü PKK'nın bombalı eylem gerçekleştirmesinden sonra il emniyet müdür yardımcısı olarak atandığını" kaydetti.

Zengin'in Şehitkamil'deki sohbet toplantılarına katıldığını, örgütün üst düzey sorumlularından olduğunu, ilçe genelinde düzenlenen bombalı eylem ve ayaklanmaların şehir dışına çıktığı zamanlarda gerçekleştiğini ifade eden ihbarcı, bu durumun şüphe oluşturduğuna dikkati çekti.

ABD'de de çalışan ve 2013-2014 yıllarında 11 kişilik ekiple Suudi Arabistan'da eğitime katılan Zengin'e emekli olduktan sonra Birleşmiş Milletler'den (BM) görev teklif edildiğini ancak kendisinin "Paraya ihtiyacım yok." diyerek geri çevirdiğini anlatan ihbarcı, sanığın teklifi FETÖ ile bağlantısı olduğunu düşündüğü emekli emniyet müdürü arkadaşına yönlendirdiğini öne sürdü.

İhbarcı, sanığın eşinin de 15 Temmuz darbe girişimi öncesi devlet büyükleri hakkında "Lahey'de yargılanacaklar." şeklinde sözler sarf ettiği iddiasında bulundu.