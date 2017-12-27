FETÖ sanığı polislerin

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılandığı dava, yarına ertelendi.



Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık eski istihbarat polisi İzzet Otyakmaz'ın savunması alındı.

Gazeteci Haydar Meriç'in fiziki takibine diğer personelle katıldığını anlatan Otyakmaz, maddi gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini ifade etti.

Fiziki takip çalışmalarına hukuki olduğuna inanarak katıldığını savunan Otyakmaz, dönemin şube müdürü İbrahim Şimşek'in verdiği emirleri yerine getirdiğini ileri sürdü. Fiziki takibe İstanbul ve Ankara'dan da özel ekiplerin katıldığını belirten Otyakmaz, gelen ekiplere yardımcı olduklarını öne sürdü.

Otyakmaz'ın yanı sıra 8 sanığın daha savunma yaptığı duruşma, yarına ertelendi.