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FETÖ sanığı polislerin "usulsüz dinleme" davasında ara karar

- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından, kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılandığı davada tahliye talepleri reddedildi

FETÖ sanığı polislerin

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılandığı davada tahliye taleplerinin reddine karar verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmada, 18 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu.

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Daha önce Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya'nın mütalaasını sunduğu davada ara karar açıklandı.

Mahkeme, tutuklu sanık Tolga Güzeltaş'ın "aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek" suçundan tahliyesine, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tutuklu sanıklar Abdül Köksal, Adem Akpınar, Emrah Uslu, Emre Durak, Nurullah Altunsoy, İbrahim Güneş, İbrahim Şimşek, İzzet Otyakmaz, Kahraman Küllücek ve Mehmet Demirbilek'in bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, başka suçtan tutuklu bulunan Faruk Aslan, Mehmet Serkan Kılıç, Hasan Çobanoğlu, Mehmet Ek, Muhammet Karhan, Murat Akgün, Nurullah Yücel, Mustafa Kaya, Hasan Karagöz ile tutuksuz sanık M.Ü.Y. hakkında, başka mahkemelerde terör örgütü suçlaması iddiasıyla tutuklu bulunmaları nedeniyle davaların mükerrer olma ihtimaline binaen tutuklama taleplerinin reddini kararlaştırdı.

Mahkeme, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dosyadan tefrik edilen Atilla Temir, Müjdat Koyun, Recai Rumelili, Özkan Başkır, Timur Çakmak, Hüseyin Şengül ve İbrahim Çıldır'ın dosyasının "usulsüz dinleme" davasıyla birleştirilmesi talebine ise müzekkere cevapları sonrasında karar verileceğini açıkladı.

Duruşma 25 Nisan tarihine ertelendi.

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