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FETÖ sanığı polislerin yargılandığı dava

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan, 4'ü tutuklu 14 eski polisin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi

FETÖ sanığı polislerin yargılandığı dava

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan, aralarında eski 1. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 4'ü tutuklu 14 eski polisin yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar ve tutuklu sanıklardan eski 1.sınıf emniyet müdürü Mehmet Turgut Özkasap, Mustafa Dağ ve avukatları hazır bulundu.

Diğer tutuklu sanıklar Emin Aksoy ve Nurettin Kılıç ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Özkasap, savunmasında, son görevinin başmüfettişlik olduğunu ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

2009'da evini satıp, parasını dini hassasiyetleri nedeniyle örgüte ait Bank Asya'ya yatırdığını belirten Özkasap, telefonunda tespit edilen ByLock programını ise kullanmadığını savundu. Özkasap, tahliyesini ve beraatini istedi.

Dağ ise sosyal medya ve internete merakının olduğunu belirterek, ''Programları incelerken belki de bir oyun programı olduğunu zannederek ByLock programını indirmiş olabilirim ancak kasıtlı olarak ByLock indirip kullanmadım. Terör amaçlı ByLock indirmem akla mantığa aykırıdır.'' ifadesini kullandı.

Sanık Emin Aksoy da Ceyhan'da görev yapan meslektaşı Tuğrulsan Kafalı tarafından cemaatin sohbetlerine davet edildiğini ve iki defa sohbetlere katıldığını söyledi.

Sohbetlerde 4-5 kişi olduklarını dile getiren Aksoy şöyle devam etti:

''Ben Tuğrulsan'a 'Yumurtalık'tan gelip gitmek zor oluyor.' dediğimde o da bana bir programdan bahsetti. 'Telefonuna yükleyelim. Bizi buradan takip edersin.' dedi. Telefonuma Bylock programını yükledi. Bir iki defa ayet, hadis geldi.''

Sohbet gruplarının abisi olduğu iddia edilen sanık Nurettin Kılıç ise suçlamaları reddetti. Kılıç, evine hırsız girdiği için altınlarını ve parasını Bank Asya’ya yatırdığını söyledi.

Mahkemede savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanık Nurettin Kılıç'ı yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Bir sonraki duruşma 6 Mart'ta yapılacak.

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