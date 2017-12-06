FETÖ sanığı tanımadığı kişinin kuryeliğini yapmış

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "esnaf ve iş adamı" yapılanmasına yönelik haklarında dava açılan 1'i firari 30'u tutuklu 49 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Halk Eğitim Merkezinde oluşturulan salonda Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmada, sözde "il imamı", "il ağabeyi" ve "il ablası" olduğu iddia edilenlerin de arasında bulunduğu 30 tutuklu sanık hazır bulundu.

KHK ile kapatılan eski Kırklareli İş Adamları Derneği Başkanı Emre Yurdakul, hakkındaki suçlamaları reddetti.

KİAD başkanlığı döneminde yasa dışı hiçbir eylemde bulunmadığını ileri süren Yurdakul, basın açıklamalarında da kanunsuz hiç bir şey yapmadığını savundu.

17-25 aralık sürecinden sonra yapıdan uzaklaştığını iddia eden Yurdakul, ''Hizmet hareketi olarak bildiğim örgütün sohbet ve toplantılarına Hakan Akbulut'un teklifi ile katıldım. Akbulut ile sürekli görüşüyordum. Akbulut da örgüt içerisinde olduğundan bu örgütten bir türlü uzaklaşamadık. Eşimin de kolejde öğretmenlik yapması için ben ısrar etmiştim. Fatih Kolejinde öğretmenlik yapmanın marka ve ayrıcalık olduğunu söyledim. Bu yapıya milli ve ahlaki duruşu ile sempati duymuştum, şimdi ise çok pişmanım. FETÖ tarafından aldatılıp kullanıldım. Çok pişmanım.'' diye konuştu.

Yurdakul, eşine ait Bank Asya hesaplarının da kendisine ait olduğunu iddia ederek; Bulgaristan'a giderken gözaltına alındığını, FETÖ ile hiçbir bağının bulunmadığını ileri sürdü.

- Para transferi yapmış

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe'nin ''Almanya'dan Türkiye'ye 50 bin lira getirmişsiniz, bu ne parasıdır'' sorusuna Yurdakul, bu parayı Almanya'dan İstanbul'a getirdiğini belirtti.

Parayı Almanya'da otelde kaldığı zaman yanına gelen daha önceden tanımadığı bir kişinin ricası üzerine İstanbul'a getirdiğini anlatan Yurdakul, 50 bin lirayı yine İstanbul'da tanımadığı bir kişiye teslim ettiğini aktardı.

Yeltepe'nin ''Bu parayı nasıl güvenip aldın, ya çaldırsaydın'' demesi üzerine Yurdakul, ''Hayatımda hiç para çaldırmadım. Parayı veren kişiye de güvendim.'' diye cevap verdi.

Duruşma diğer sanıkların savunması ile devam ediyor.