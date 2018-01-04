Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

FETÖ sanığı vali yardımcısına 7 yıl 6 ay hapis

- FETÖ/PDY'ye ilişkin davada tutuklu yargılanan eski Antalya Vali Yardımcısı Yayman, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ sanığı vali yardımcısına 7 yıl 6 ay hapis

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuklu yargılanan eski Antalya Vali Yardımcısı Mestan Yayman'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yayman, avukatı ve yakınları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Cengiz Şaşı, sanık Yayman'ın, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ile organik bağ kurma, örgütün mülkiye yapılanması içinde yer alma, örgütün amacına bilerek ve isteyerek hizmet etme ile devlet güvenliğine, anayasal hukuk düzeninin işleyişine karşı suç işleme"den cezalandırılmasını talep etti.

Savunması için söz verilen sanık Yayman, hiçbir zaman terör örgütünün hiyerarşik yapısı içinde yer almadığını, telefon kartının kopyalanması sonucu ByLock'un telefonuna indirilmiş olabileceğini öne sürdü.

Darbe girişiminden iki gün sonra Antalya Havalimanı'nda görevlendirildiğini belirten Yayman, "Havalimanındaki odamda bulunan Fetullah Gülen'e ait olduğu belirtilen 4 kitap ve bir CD, bana ait değil, parmak izi incelemesi yapılmasını istiyorum. Ayrıca, 'J' serisi bir dolar resminin de bulunduğu bilgisayar bana ait değil." beyanında bulundu.

Sanık Yayman, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yayman'ı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyaFetöHapis CezasıMestan YaymanVali Yardımcısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5