FETÖ sanığı vali yardımcısına 7 yıl 6 ay hapis

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuklu yargılanan eski Antalya Vali Yardımcısı Mestan Yayman'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yayman, avukatı ve yakınları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Cengiz Şaşı, sanık Yayman'ın, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ile organik bağ kurma, örgütün mülkiye yapılanması içinde yer alma, örgütün amacına bilerek ve isteyerek hizmet etme ile devlet güvenliğine, anayasal hukuk düzeninin işleyişine karşı suç işleme"den cezalandırılmasını talep etti.

Savunması için söz verilen sanık Yayman, hiçbir zaman terör örgütünün hiyerarşik yapısı içinde yer almadığını, telefon kartının kopyalanması sonucu ByLock'un telefonuna indirilmiş olabileceğini öne sürdü.

Darbe girişiminden iki gün sonra Antalya Havalimanı'nda görevlendirildiğini belirten Yayman, "Havalimanındaki odamda bulunan Fetullah Gülen'e ait olduğu belirtilen 4 kitap ve bir CD, bana ait değil, parmak izi incelemesi yapılmasını istiyorum. Ayrıca, 'J' serisi bir dolar resminin de bulunduğu bilgisayar bana ait değil." beyanında bulundu.

Sanık Yayman, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yayman'ı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.