FETÖ sanığına

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davada savunma yapan sanık eski Binbaşı Emre Karslı'ya, tiyatroyla ilgilendiğini belirterek yaptığı savunmada, şehit ve gazi yakınları tarafından "İyi tiyatrocusun, iyi senaryo yazmışsın." diye tepki gösterdi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Genelkurmay Karargahında darbe gecesi silahlığı kontrol ettiği görüntülere yansıyan ve elinde silahla karargahta dolaştığı belirtilen sanık eski Binbaşı Karslı, 11 aydır suçsuzluğunu ortaya dökebilmek için beklediğini, özellikle FETÖ'cü olmadığını ispatlamaya çalışacağını söyledi.

Özgeçmişini anlatan, ailesinin maddi durumunun iyi olduğunu, FETÖ'nün dershanelerine gitmediğini, Işıklar Askeri Lisesini kazandığını, aynı zamanda tiyatro ile amatör olarak ilgilendiğini belirten Karslı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde kendisine MS hastalığı teşhisi konulduğunu, atak geçirmesi nedeniyle komando olarak başladığı görevinde sınıf değişikliğiyle personel sınıfına geçtiğini ifade etti.

Atatürkçü bir genç olarak yetiştirildiğini, dedelerinin Kurtuluş Savaşı'nda savaşmış askerler olduğunu iddia eden Karslı, "Benim genetiğime FETÖ'cü olmak uymaz, genetiğimde FETÖ yoktur." diye konuştu.

Karslı, erkek kardeşinin çok istemesine rağmen askeri sınavları kazanamadığını, kız kardeşinin ise KPSS'den yeterli puanı alamadığı için atanamadığını belirtti.

-"Partigöç, telaşlı ve sert şekilde talimat verdi"

Emre Karslı, 15 Temmuz'da normal mesaisine başladığını, gün içinde hiçbir olumsuzluğa şahit olmadığını söyledi.

Personel şubede görev yapan çalışanların ayrıldığını, kendisinin de ayrılmak üzereyken, YAŞ toplantısı için emekliliği gelenlerin listesini çıkarmasının istendiğini anlatan Karslı, bu nedenle mesaiye kaldığını, bu durumu telefonla eşine de bildirdiğini aktardı.

Karslı, ilerleyen saatlerde Metin Gümüşburun ile sigara içtiği sırada Mehmet Partigöç'ün gelerek, "Terör tehdidi var. Gökhan Eski’yi bulun, onun talimatlarına uyarak, çevredeki nöbetçilere takviyede bulunun." şeklinde talimat verdiğini, bunu telaşlı ve sert bir şekilde söylediğini bildirdi.

Bunun üzerine revir istikametine koştuklarını, burada kimseyi göremediklerini belirten Karslı, silahlıkta duran erin ise "Genelkurmaya büyük terör saldırısı varmış, silah dağıtıldı, burada kalmadı, muhafız taburuna gidebilirsiniz." dediğini ileri sürdü.

Muhafız taburundaki askerden silah aldıklarını ifade eden Karslı, silahı aldığında askerin istememesine rağmen, adını, soyadını, silahın seri numarasını bir kağıda yazıp imzalayarak, askere verdiğini öne sürdü.

Karslı, darbeci olması halinde bir kağıda imza atıp, delil bırakmayacağını dile getirdi.

Emre Karslı, silahlıklarda bulunmaması nedeniyle mühimmatı nereden alacaklarını sordukları astsubayın ise nöbet kulübelerinin içine mühimmat koyulduğunu, oradan alabileceklerini söylediğini anlattı.

Gidebileceği başka bir yer olmadığı için savcılığın olduğu bölgeye hareket ettiğini öne süren Karslı, o bölgedeki erin, terör saldırısı olacağı söylendiği için paniğe kapıldığını gördüğünü, kendisinin ise kolluk görevlilerinin geleceğini söyleyerek, onu sakinleştirdiğini bildirdi.

Diğer tarafa yürümeye başlarken, yoğun silah sesleri gelmeye başladığını anlatan Karslı, bunun üzerine bir nöbet kulübesindeki cam bölmeyi kırarak, mühimmat aldıklarını ifade etti.

Bu sırada telefonla birçok kişiyi aradığını ancak kimseyle görüşemediğini ileri süren Karslı, polislerin gelmesiyle terör saldırısının durduğunu düşündüğünü söyledi.

Karslı, oradaki bir polise ne olduğunu, terör saldırısı olup olmadığını sorduğunu, polisin ise "Bilmiyorum komutanım, size sormak lazım. Bize talimat geldi, buraya geldik." dediğini iddia etti.

Daha sonra, Özel Kuvvetler Komutanlığından gelen personelin "Emir, komuta bizde" diyerek buradan ayrılmamasını söylediğini anlatan Karslı, ardından erlerin de yanlarına dizildiğini, onların ise tatbikat nedeniyle geldiklerini söylediklerini iletti.

Ardından MS hastası olduğunu belirterek, nizamiyeye gittiğini, burada yaptığı telefon görüşmesiyle darbeyi öğrendiğini belirten Karslı, bu saatten sonra sivil kıyafetlerini giyip karargahtan çıkmak istediğini ancak bunu başaramadığını savundu.

Odasına geçtiğini ve hiçbir eyleme karışmadığını ileri süren Karslı, delil olarak kullanılsın diye silahını dolabında muhafaza ettiğini, ardından polise teslim olduğunu belirtti.

-"En ağır gelen, FETÖ üyeliği suçlaması"

Karslı, "Darbe suçlaması çok ağır. Bununla ilgili kasıt olması lazım. Hükümetin bana zararı yok, niye darbe yapayım? Darbe başarılı olsaydı da çalışacağım yer aynı, olmasaydı da aynı. Bana asıl ağır gelen FETÖ üyeliği suçlaması. Darbe başarılı olmamış, darbeyle yargılanırsınız. Ama en büyük suçlama, cezası en az olmasına rağmen terör örgütü üyeliği suçlaması." ifadesini kullandı.

MS hastalığı nedeniyle yaşadığı sıkıntıları aktaran Karslı, yargılanarak aklanmak istediğini belirtti ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep etti.

Karslı, şöyle devam etti:

"Keşke elimde imkanım olsaydı, kimin darbeci olduğunu bilseydim, karşı koysaydım, beni de vursalardı. Şehit ve gazi ailelerinin acılarını paylaşıyorum. Keşke ölseydim, gazi olsaydım da onların yanında otursaydım. Ama maalesef terörist, vatan haini olarak yargılanmak ölmekten veya yaralanmaktan çok daha ağır. Herkesin annesi babası var. Benim de var. 14 Temmuz'da sorsaydınız babam, 15 Temmuz'da tutuklanacağımı bilemezdi, kimse bilemezdi. Masumiyet karinesine herkesin uymasını diliyorum."

Bu sırada şehit ve gazi yakınları sırasından, "İyi tiyatrocusun, iyi senaryo yazmışsın." diye tepki gösterdi. Bu izleyici salondan dışarı çıkarıldı.

Karslı, darbe girişimine karışmadığını, darbeci olmadığını savunarak, darbecilikle suçlanmasından öte, FETÖ'cülükle suçlanmanın, terörist olarak suçlanmanın vicdanını yaraladığını belirtti.

Emre Karslı, "Eğer benim Genelkurmaya giren bir sivilden talimat aldığımı ortaya koyarsanız, beni müebbetle yargılamayın, beni idam edin." dedi.

Bu sözleri üzerine, solandaki izleyicilerden bir kişinin, "İnşallah o da olacak." demesi üzerine, sanık Karslı "Buradaki herkes suçlu değil." diye karşılık verdi.

Daha sonra Karslı'ya fotoğrafları gösterildi.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, "Elin silahlı, gündüz vakti dolaşıyorsun, nereye gidiyorsun?" sorusu üzerine Karslı, o fotoğrafta nereye gideceklerini konuştuklarını söyledi.

Başkan Dik'in, "Siz elinizde silahla rahatça dolaşıyorsunuz. Sizi düşman olarak görmüyor darbeci güruh, çok rahat dışarı çıkabilirsiniz." sözlerine karşılık Karslı, "Efendim, resmi üniformalıyım, keskin nişancılar iki ayaklı herkese ateş ediyor diyorlar." ifadelerini kullandı.

Başkan Dik'in, "Gece de çıkabilirdiniz." sözleri üzerine Karslı, "Gece çıkamazdık başkanım, vatandaşlar dışarıda çok kızgınlardı. 'Ben darbeci değilim.' diyene kadar parçalarlardı." dedi.

Başkan Dik'in "Tiyatro ile ilgilendiğinizi söylediniz değil mi? Sizce burada başrol oyuncusu kimdi? Neyi gözlemlediniz?" sorusu ise salondaki izleyicilerden alkış aldı. Karslı, "Bir şey gözlemlemedim. Sabaha kadar kimseye rastlamadım." yanıtını verdi.