FETÖ sanığından

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma sonucu, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan master öğrencisi Hamit Burak Kocar, savunmasında ByLock programını kullanmadığını iddia etmesine rağmen, hakkında düzenlenen tespit tutanağında eşleşme tespit edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kocar katıldı.

Kocar, kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından yaptığı savunmada, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

ByLock programını indirmediğini ve kullanmadığını iddia eden Kocar, "Üniversiteye kadar ki eğitim hayatımı Erzurum'da ailemin yanında tamamladım. Üniversiteyi İstanbul'da okuduktan sonra mastere başladım. ByLock tespiti yapılan hat ablamın üzerine olsa da söz konusu numarayı lise birinci sınıftan beri kendim kullanmaktayım." dedi.

Kocar, savunmasına şöyle devam etti:

"İstanbul'da ev içerisinde cep telefonumun internetini wi-fi olarak kullanmak için açma ihtiyacım olmuyordu. Okumuş olduğum üniversite ve çevrem sebebiyle dışarıda interneti paylaşıma açmış olsam dahi bu şekilde bu programı kullanabilecek kişileri, zannetmiyorum. Etrafımdaki kişiler zaten benim gibi öğrencilerdir. ByLock programını medyaya yansıması üzerine duydum. Bana adını okumuş olduğunuz ByLock mesajlaşma içeriklerinde ismi geçen kişileri kesinlikle tanımıyorum. Bu isimlerden bildiğim tanıdığım bir kişi bulunmamaktadır."

Mahkeme heyeti, sanık Kocar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hamit Burak Kocar'ın 17-25 Aralıktan sonraki süreçte kendi isteğiyle FETÖ/PDY'nin gizli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanık Kocar'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.