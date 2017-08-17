FETÖ sanığından darbe sorusuna

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davaya, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Uzay Gücü Araştırma Şube Müdürü eski yarbay Özcan Murat Doğan'ın çapraz sorgusuyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada çapraz sorgusu yapılan sanık Doğan, Akıncı Üssü 143. Filo koridorundaki kamera kayıtlarından kendisini teşhis etti.

Başbakanlık avukatlarından İskender Minar, sanık Doğan'a, "Saat 21.53'te Ayhan Çatıkkaya tarafından arandıktan çok kısa süre sonra GATA'ya uğruyor, ardından saat 23.02'de Akıncı Üssü kulesindesiniz. Bu kadar az zamanda hızlı hareket etmek, bir yere ulaşmak, orada bir şeye müdahale etmek düşünüldüğünde planlı, hedefli bir hareket olduğu izlenimi var, bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.

Doğan, "21.53 civarında aranıyorum. Bir akrabam da arıyor, Ankara üzerinde uçakların uçtuğunu söylüyor. 'Ankara tehdit altında, Akıncı Üssü'ne çağrılıyorum' diye düşündüm. Eski bir filo komutanı ve savaş pilotu olarak benim için alarm zilleri çalıyor. Ülkem tehdit altında olabilir düşüncesiyle hemen Akıncı Üssü'ne geçtim." dedi.

Gazilerin bir kısmının avukatı olan Fatih Atalay'ın "Sizce iddianamedeki tapelere göre o gün neler olmuş? İfadenizde 'Hangi taraf darbeciydi anlayamadım' dediniz, sizce o gece Hakan Evrim ne yaptı? Hangi taraftaydı, darbeci miydi?" sorusuna sanık Doğan, alaycı bir üslupla "Bildiğim şey; İngiliz aktör Hugh Grant darbeci değildi, darbenin parçası değildi." yanıtını verdi.

Cevap üzerine avukat Atalay, "Peki Hugh Grant bu darbenin parçası değil, Fetullah Gülen parçası mı?" sorusunu yöneltti. Doğan, bu soruyu, "Bence darbeyi FETÖ yaptığı için parçası." şeklinde cevaplandırdı.

-Duruşmada gerginlik

Daha sonra sanık avukatlarına söz verildi. Sanık Harun Biniş'in avukatı Ayten İzmirli, uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre sanıkların hiçbir baskıya maruz kalmadan ve insanlık dışı muamele görmeden savunma yapma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Sanıklara ve avukatlarına hakaret edildiğini ileri süren İzmirli, "Eğer savcılar görevini yerine getirmeyecekse o makamda oturmalarının gereği olmadığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Sanık yakınlarının da duruşmaları takip etme hakkı bulunduğunu, güvenliklerinin de mahkeme heyetince sağlanması gerektiğini söyleyen İzmirli, sanık avukatlarının dahi duruşma salonunda güvenliklerinin sağlanamadığını iddia etti.

İzmirli'nin sözlerine müştekiler ve avukatları tepki gösterdi. Bazı müştekilerin hakaret içeren ifadeler kullanması üzerine Mahkeme Başkanı Giray, bu kişilerin salondan çıkarılması talimatı verdi.

Daha sonra söz alan duruşma savcısı Fatih Halil Kaplan, "Avukat Hanım söyleyecek sözümüz olmadığını düşünmesin, elbette var. Fakat bizim vereceğimiz karşılık, bize verilen bu ağır görev ile orantılı olacaktır. Ona yakışan bir şekilde olacaktır. Üslubunu avukat hanıma aynen iade ediyorum ve kesinlikle aynı üslupla karşılık vermeyeceğiz.

Nasıl heyetiniz, sanıkları, müştekileri, sanık avukatlarını sabırla dinliyorsa aynı sabırla dinlemeye devam edeceğiz. Sanık avukatları dahi heyetinizin sabrına teşekkür ediyor, biz o teşekküre layık olacak şekilde görevimizi yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yaşanan gerginliğin ardından duruşmaya ara verildi.