FETÖ sanığından 'hainlik' itirafı

MUĞLA - (AA) - Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın duruşmasında söz verilen SAT ekibi üyesi eski yüzbaşı Haldun Gülmez "hainlik" itirafında bulundu.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmada, dün yaklaşık 4 saat konuşan tutuklu sanıklardan Haldun Gülmez'e yeniden söz verildi.

Marmaris'te etrafa ateş açılan helikopterin makineli tüfekçisi Gülmez, sanıklardan eski yüzbaşı Özay Cödel'in kendisi arayarak sanık Ali Sarıbey ile Atatürk Havalimanı'na gitmelerini söylediğini aktardı.

İzmir'deki Çiğli 2. Ana Jet Üssüne "yanlış bir değerlendirme sonucu" gittiklerini öne süren Gülmez, üsse gittikten sonra Şükrü Seymen ve etrafındakilerin üzerinde "Okluk Koyu" yazan bir hava fotoğrafını inceleyerek planlama yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Daha sonra sanıklardan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in sıkıyönetim ilan edildiği, emirleri Genelkurmay Başkanından aldıkları ve irtibatlı olduklarını söylediğini savunan Gülmez, "Bir generalin terör örgütü üyesi olabileceğini düşünmezdim. Şimdi de öyle olduğuna inanmak istemiyorum." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanığa "Özel Kuvvetler ekibinde değilsiniz, ailelerine bile söylemedikleri gizli bir göreve gidiyorlar. Size 'Kimsiniz, ajan mısınız, ne ayaksınız, neden yanımızda dolaşıyorsunuz, nereden geldiniz, nereden çıktınız siz?' diye sormadılar mı?" dedi.

VIP nakli görevi yapacağını sandığını öne süren Gülmez, ancak girişimden haberdar birileri tarafından yüzde yüzde darbe planı çerçevesinde bölgeye sevk edildiklerini anladığını bildirdi.

"Köydeki teyze, hacı amca öğrendi, sen nasıl öğrenemedin?"

Marmaris'e ulaştıklarında helikoptere aşağıdan ateş açılmaya başlandığını anlatan Gülmez, şu iddiaları paylaştı:

"Polis üniformalı kimseyi görmedim sağa sola koşuşturan birkaç sivil vardı. Helikoptere yoğun ateş açılıyordu. İsabet almaya başlamıştık. Pilotlar bana 'Uyarı atışı yap.' emri verdi. Etrafta oteller ve daha küçük binalar vardı. Uyarı ateşini nasıl yapacağımı değerlendirdim. Bu sırada pilot atış emrini tekrarladı. Boş bölge olarak gördüğüm ağaçlık alana ateş ettim. 7 saniye sürdü. Işıkları yanan bir araç vardı. Polis olarak değerlendirdim bunu. Polislerin bizimkilere yardıma geldiğini düşündüm. Bizimkilere ateş ettiğini hiç düşünmedim. Daha sonra darbe girişimini öğrenince polislere hak verdim."

Duruşmaya katılan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, sanığa saat kaçta ateş açtığını sordu. "Saat 05.10" yanıtını alan Yavuz bu kez, "Darbe girişimini köydeki teyze, hacı amca öğrendi, sen nasıl öğrenemedin?" dedi.

FETÖ sanığının pişkinliği

Saat 05.10'da ateş emri aldığında ülkede darbe yapılmaya çalışıldığını bildiğini ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Sıkıyönetim ilan edildiğini, Genelkurmay Başkanının emriyle göreve çıktığımızı sanıyordum. Genelde elinde silah olan bana ateş eden kişi teröristtir. Polis olduklarını bilmiyordum. Beni vuran kişinin kim olduğunun tespit edilmesini talep ediyorum. Kendisinden şikayetçiyim. Gazi olduğumu, birliğimde kahraman gibi karşılanacağımı düşünüyordum. Kahramanlık yaptığımı sanarken hainlik etmişim."

Baştoğ, SAT üyesi olduğu için uzun uzun ne kadar iyi bir atıcı olduğunu anlatan Gülmez'e, "İyi atıcısın anladık." dedi.

Gülmez'e, ara verilen duruşmanın öğleden sonraki kısmında da söz verilecek.

Muhabir: Levent Kişi, Durmuş Genç