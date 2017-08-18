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FETÖ sanığından "İlk elin günahı olmaz" savunması

- FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, ikisi firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam ediliyor - Darbecileri Marmaris'e taşıyan helikopterde makineli tüfekçi olarak kalan eski Üsteğmen Aslanbay: "Helikoptere bindiğim yerde geri indim. İlk defa böyle bir önemli göreve katıldım. Klasik tabirle ilk elin günahı olmaz"

FETÖ sanığından

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, yargılanan eski üsteğmen Hasan Aslanbay, "İlk defa böyle bir önemli göreve katıldım. Klasik tabirle ilk elin günahı olmaz" diyerek kendisini savundu.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibinden eski Üsteğmen Hasan Aslanbay, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Darbeci askerleri Marmaris'e taşıyan helikopterlerden birinde makineli tüfekçi olarak kalan Aslanbay, önemli bir terör örgütü üyesini yakalayacakları düşüncesiyle göreve dahil olduğunu savundu.

FETÖ'nün hiçbir ideolojisini benimsemediğini ileri süren Aslanbay, "Emir komuta içerisinde katıldığım bu görevde, hiçbir amirimden konusu suç teşkil edecek emir almadım. Askeri tabirle yaptığım sadece bir gece uçuşudur. Helikoptere bindiğim yerde geri indim. İlk defa böyle bir önemli göreve katıldım. Klasik tabirle ilk elin günahı olmaz." diye konuştu.

Olay bölgesinde polis oluğunu ve şehitlerin bulunduğunu gözaltına alındıktan sonra 17 Temmuz'da öğrendiğini öne süren Aslanbay, aldığı emirle telefonunu kapattığı için darbe girişimden haberinin olmadığını iddia etti.

Kendilerinden önce Marmaris'e helikopterlerle gelen başka bir timin saldırıyı gerçekleştirdiğini savunan Aslanbay, "Bazen ben neden buradayım?" diye düşündüğünü dile getirdi.

Aslanbay savunmasını, "Görevimi iyi yaptığım, emirleri sorgulamadığım için buradayım." ifadeleriyle tamamladı.

Ara verilen duruşmanın öğleden sonraki oturumu sanıkların dinlenmesiyle devam edecek.

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FetöHasan AslanbayMuğlaSuikast Girişimi Davası
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