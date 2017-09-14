FETÖ sanığını kocası terk etmiş

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Pasinler ilçe ablası" olduğu ve ''ByLock'' kullandığı iddia edilen Aynur Altay'ın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aynur Altay ile avukatı Harun Işık katıldı.

Sanık Altay savunmasında, bu durum nedeniyle çok mağdur olduğunu öne sürerek, "Eşim ağustos ayında bizi terk ederek gitmiştir. Üç çocuğumla yalnız kaldık. Ben de kalp hastasıyım. Hem çocuklarıma bakabilmek hem de rahatsızlığım dolayısıyla tedavi olmak için tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Avukat Işık da müvekkilinin kalp hastası olduğunu ve cezaevindeyken acil olarak birkaç defa hastaneye götürülmek durumunda kaldığını belirtti.

Tanık H.G'nin müvekkili hakkında yöneticilikle ilgili beyanları olduğunu aktaran Işık, "Tanık duruşma sırasında bu yöndeki iddiasını sadece sanığın kocasına dayandırarak tahminen söylediğini iddia etmiştir. Başkaca hakkında bir delil de yoktur. Sanığın eşi bu olaylar olur olmaz sanığı bırakarak kaçmıştır. Fakat kendisi hiçbir şekilde böyle bir girişimde bulunmamıştır. 3 çocuğu vardır, kendisi ve ailesi bakıma muhtaçtır." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aynur Altay'ın örgütle bağlantıları bulunan Aşkale Sümbül Derneği üyesi olduğu, Özel Pasinler Kardelen Ortaokulu ve Özel Ferhat Eğitim Metodları Dershanesinde öğretmenlik yaptığı anlatılıyor.

Kolluk güçlerince FETÖ/PDY'nin Aşkale ilçesi örgüt yapılanması şeması tanzim edildiğinde, sanığın örgütün sözde "Pasinler ilçesi ablası" sıfatıyla örgüt yöneticisi olduğunun anlaşıldığı aktarılan iddianamede, sanığın ByLock kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'da hesabının bulunduğu kaydediliyor.

İddianamede, aynı örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında başka bir soruşturma yürütülen H.G'nin söz konusu soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla alınan ifadesinde "Dershanede görev yaparken Aşkale'de örgütün en üst sorumlusu olarak İbrahim Altay isimli kişiyi tanırım ve biliyorum. Dershanede İbrahim'in eşi Aynur Altay isminde bir öğretmen vardı. Dershane öğretmenleri içinde en yetkiliydi ve öğrencilerden de sorumluydu. Ona 'serrehber' diyorlardı." dediği aktarılıyor.

Tanık G.Ü'nün de sanığın kendisinden deri toplamasını ve maaşından da örgüte yardım amaçlı para istediğini söylediği belirtiliyor.

Aynur Altay'ın ise ifadesinde, ByLock programını çocuklarının internetten yanlışlıkla indirmiş olabileceğini ve "ilçe imamı" olarak suçlanan eşinin firari olduğunu ancak neden firari olduğunu bilmediği kaydediliyor.

Sanık Altay'ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.