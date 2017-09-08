FETÖ sanığının avukatından

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde anestezi uzmanıyken meslekten ihraç edilen Rabia Pervin Cimilli'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya, sanık avukatı Ahmet Cavit Bayraktar katıldı. Tutuklu sanık Cimilli (31) ile Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Cimilli, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Hiçbir şekilde terör örgütü ile bağlantı kurmadığını belirten Cimilli, "Okul, yurt veya dershanelerine gitmedim. ByLock programını da katiyetle kullanmadım. Bu program zaten benim duymadığım bir programdı. Duymadığım veya bilmediğim bir programı da kullanmam mümkün değildir. Bunu da kesinlikle kabul etmiyorum, suçsuzum." dedi.

Avukat Bayraktar ise ByLock programının yüklenmesi için belli bir hafıza gerektiğini kaydetti.

Müvekkilinin internet kullanımı verilerine bakıldığında bu hafızayla eşleşen bir program indirilmediğinin görüleceğini savunan Bayraktar, Cimilli aleyhinde delil olmadığını öne sürdü.

"Müvekkil sanık aleyhine terör örgütü üyeliği için kabul edilen Bank Asya, sendika, dernek üyelikleri, aleyhe tanık veya etkin pişmanlık beyanları, gazete dergi abonelikleri veya başkaca hiçbir delil bulunmamaktadır." ifadesini kullanan Bayraktar, savunmasına şöyle devam etti:

"Müvekkilim hali hazırda bekardır. Örgütün genel politikası dikkate alındığında ve bu durumun bir kurum gibi yöneterek örgüt faaliyeti çerçevesinde dikkate alındığında bekar olması dahi örgüt çerçevesinde hareket etmediğinin bir delaletidir. Açıkladığımız hususlar doğrultusunda öncelikle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz."

Mahkeme heyeti, sanık Rabia Pervin Cimilli'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Rabia Pervin Cimilli'nin ablasının adına kayıtlı olarak kullandığı hatta ByLock tespit edildiği belirtiliyor.

Sanığın, Atatürk Üniversitesinde 2010-2015 yıllarında kadın asistanların yer aldığı sohbet toplantılarına katıldığı, burs ve kurban bağışı adı altında örgüte yardım sağladığı kaydedilen iddianamede, Cimilli'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.



