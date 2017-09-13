FETÖ sanığının çelişkili

KONYA (AA) - Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 191'i tutuklu 527 sanığın yargılanması sürüyor.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince Bölge İdare Mahkemesi salonunda görülen çatı davası duruşmasında tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Erarslan, idareciliğini yaptığı Karaman'daki Sabah Dershanesinden 2015 Şubat ayında istifa ederek ayrıldığını söyledi.

Gözaltına alındıktan sonra, polisin evinde yaptığı aramalarda bulunan cüzdanından çıkan 1 dolar ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafına ilişkin çelişkili cevaplar veren Erarslan, "Cüzdanımda bulunan Fetullah Gülen'in fotoğrafı 2005 yılına ait. 1 dolar ise dershanede çalıştığım dönemde A.F.Ş adlı şahıs tarafından bana Amerika'dan getirildi." dedi.

Erarslan, A.F.Ş'nin Amerika'daki ziyaretinden takke ve tespih istediğini, fakat bunların yerine kendisine 1 dolar getirildiğini anlattı.

A.F.Ş'den, söz konusu 1 doları Fetullah Gülen'in kendi maaşından verdiğini öğrendiğini aktaran Erarslan, "Parayı getirdiği tarihi 2007 veya 2008 yılları olarak hatırlıyorum. 1 dolar kullanmadığım eski cüzdanımda duruyordu. Polisin ele geçirdiği dolar bu cüzdandan çıkmıştır." diye konuştu.

Mahkeme Başkanının, "Madem FETÖ'yle ilişkini kestin, neden hala bu dolar cüzdanında duruyor?" sorusu üzerine Erarslan, "2005 yılından beri kullanmadığım eski cüzdanımdı. Orada olduğunu bilseydim yırtar artardım." cevabını verdi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanının, "Cüzdanı 2005 yılından beri kullanmadığını söylüyorsun. O halde 2007 veya 2008 yılında verilen 1 dolar nasıl o cüzdandan çıktı." sorusu üzerine, sanığın sessiz kaldığı görüldü.

Erarslan'ın, isteyerek bu duruma düşmediğini ve pişman olduğunu belirtmesi üzerine söz alan avukatı, sanığın samimi açıklamalarından dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini dile getirdi.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Dursun ise örgüt yapılanması içerisinde üst düzey mütevelli heyeti olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

FETÖ'nün sohbetlerine katıldığını, örgüte mensup oldukları iddia edilen kişilerle yurt dışına çıktığını aktaran Dursun, "Örgüte kurban bağışı da yaptım. Fakat para veya himmet toplanması gibi faaliyetlerine vesile olmadım. Himmet toplantılarına da yardım etmedim ve katılmadım." ifadelerini kullandı.

Duruşma, yarın tutuklu sanıkların dinlenmesiyle devam edecek.