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FETÖ sanıkları cezaevinde bir odada kalmak istiyor

- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından, kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam ediliyor - Duruşmada, tutuklu sanıklardan eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek, polis memuru İbrahim Güneş, İzzet Otyakmaz, Mehmet Serkan Kılıç ile Hasan Karagöz, ceza infaz kurumunda dava dosyasındaki sanıklarla bir odada kalmayı talep etti

FETÖ sanıkları cezaevinde bir odada kalmak istiyor

KIRKLARELİ (AA) - Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından, kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezinde yapılan duruşmada, tutuklu sanıklardan eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek, polis memuru İbrahim Güneş, İzzet Otyakmaz, Mehmet Serkan Kılıç ile Hasan Karagöz, ceza infaz kurumunda dava dosyasındaki sanıkların bir odada kalmasını talep etti.

İlk olarak duruşmada söz alan Şimşek, cezaevi yönetiminin dosya kapsamında sanıkların ayrı ayrı odalarda tutulduğunu ve bu durumun usule aykırı olduğunu öne sürdü.

Ceza infaz kurumunda ayrı ayrı odalara konulmalarına bir anlam veremediğini belirten Şimşek, bu durumdan dolayı uyku bozukluğu yaşadığını ve savunmasını etkin şekilde yapamadığını belirtti.

Şimşek, diğer sanıklarla aynı odada kalmak istediğini heyete bildirdi.

Diğer sanıklardan İbrahim Güneş, İzzet Otyakmaz, Mehmet Serkan Kılıç ile Hasan Karagöz de söz alarak, aynı odada bulunmak istediklerini yineledi.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe de talebin değerlendirilerek Cumhuriyet Başsavcılığına sorulacağını belirtti.

Duruşma sanık savunmalarıyla devam ediyor.

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2. Ağır Ceza MahkemesiFetöGazeteci Haydar Meriç
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