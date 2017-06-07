FETÖ sanıklarından ilginç savunmalar - Bursa'da FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında yargılanan bazı sanıkların kendilerine yöneltilen suçlamalara karşı verdiği ilginç ifadeler dikkat çekiyor - Bir kitabevinde toplantı halinde yakalananlardan Kamuran Ç, engelli çocuğunun masraflarını karşılamak için kitabevini açtığını, Vietnam'a örgütsel faaliyet için değil flaş bellek almak için gittiğini ileri sürdü - Eski Bursa Emniyet Müdürü Kahya, yurt dışı seyahatleriyle ilgili savunmasında, "Ben örgütsel faaliyet kapsamında yapmadım bu gezileri. Yurt dışındaki Türk okullarına gittim" şeklinde savunma yaptı - Eski Bursa İl Jandarma Komutanı Akkuş ise 15 Temmuz akşamına ilişkin savunmasında "156'yı kapatın ama önemli ihbarda haber verin" dediğini aktardı

07 Haziran 2017 Çarşamba 11:40