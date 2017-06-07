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FETÖ sanıklarından ilginç savunmalar

- Bursa'da FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında yargılanan bazı sanıkların kendilerine yöneltilen suçlamalara karşı verdiği ilginç ifadeler dikkat çekiyor - Bir kitabevinde toplantı halinde yakalananlardan Kamuran Ç, engelli çocuğunun masraflarını karşılamak için kitabevini açtığını, Vietnam'a örgütsel faaliyet için değil flaş bellek almak için gittiğini ileri sürdü - Eski Bursa Emniyet Müdürü Kahya, yurt dışı seyahatleriyle ilgili savunmasında, "Ben örgütsel faaliyet kapsamında yapmadım bu gezileri. Yurt dışındaki Türk okullarına gittim" şeklinde savunma yaptı - Eski Bursa İl Jandarma Komutanı Akkuş ise 15 Temmuz akşamına ilişkin savunmasında "156'yı kapatın ama önemli ihbarda haber verin" dediğini aktardı

FETÖ sanıklarından ilginç savunmalar

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Anahtar Kelimeler:
BursaFETÖ/PDYTerör örgütü
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