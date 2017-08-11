"FETÖ sanıklarının ek süre talebi suçluluk telaşından"

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ / LEVENT KİŞİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Halit Çokan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminden yargılanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanıklarının ek süre talep ederek davanın gecikmesi için çaba gösterdiklerini ve adaletin tecellisinden rahatsız olduklarını belirterek, "Biz buna suçluların telaşı olarak bakıyoruz." dedi.

Çokan, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 43'ü tutuklu, 3'ü firari 47 sanığın yargılandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasının dördüncü duruşmasıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Davanın savcısının daha önce esasa ilişkin mütalaasını sunduğunu hatırlatan Çokan, ardından müşteki avukatları olarak esasa ilişkin iddialarını ve beyanlarını sunduklarını kaydetti.

Mahkemenin sanık tarafına savunma için süre verdiğini belirten Çokan, "Bu süre çerçevesinde bugün sanıkların esasa ilişkin savunmalarını sunmak için başlamamız gerekiyordu. Bu çerçevede bazı sanıklar savunmalarını sundu ama bazı sanık ve sanık müdafileri mahkemeden sürenin yeterli olmadığına ilişkin talepte bulundular. Mahkeme haklı olarak bu talepleri reddetti." dedi.

Mahkeme heyetinin sanıklardan savunma için gün isteyenler için bir takvim belirlediğine işaret eden Çokan, mahkemenin 22 Ağustos 2017'ye kadar esasa ilişkin savunmaları tamamlamak istediğini anladıklarını bildirdi.

- "Davayı uzatmaya çalışıyorlar"

Sanıkların davayı uzatmaya çalıştığına dikkati çeken Çokan, şunları söyledi:

"Mahkemenin uzatılmasına yönelik bir çabanın olduğunu görüyoruz. Aslında Türkiye'de herkes yargılamaların geç işlemesinden şikayet ediyor. Ne acıdır ki yargılamanın hızlı, etkin ve adil bir şekilde tecelli etmesinden rahatsız olan bir grupla karşı karşıyayız. Yargılamanın adil bir şekilde tecellisinin engellenmesini ancak suçlular ister. Kendinden emin olanlar, masumlar ise yargılamanın bir an önce bitmesini ve toplumda aklanmış bir vatandaş olarak gezmek ister. (FETÖ sanıkları) Yargılamanın gecikmesi için adeta ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyor. Biz buna suçluların telaşı olarak bakıyoruz."

- "Hero" tişörtü

Daha önceki duruşmaya üzerinde "kahraman" anlamına gelen "hero" yazılı tişörtle gelen sanık Gökhan Güçlü ve bu tişörtü gönderdiği belirlenen kız kardeşi hakkında kamu davası açılmasına da değinen Çokan, tişörtle birlikte gönderilen mektupta, "Sen bizim kahramanımızsın." ifadesinin yer almasının, bunun planlı ve sistematik bir eylem olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Çokan, bununla ilgili örgüt propagandası çerçevesinde tahkikat yapılmasının doğal olduğunu dile getirerek, "Son derece normal, devlet organlarının suç şüphesiyle karşı karşıya kaldıklarında yapması gereken faaliyet, göstermesi gerek refleks neyse yapılmıştır." dedi.



