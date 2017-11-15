FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 zanlı Kırşehir'de yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Nevşehir ve Aksaray'da aranan 2 zanlı, Kırşehir'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Nevşehir'de sürdürülen soruşturma kapsamında aranan N.B'nin (53) Kırşehir'de olabileceği ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık bir aydır arandığı belirtilen N.B'yi kent merkezi yakınlarındaki bir bağ evinde gözaltına aldı.
Ekipler, Aksaray'daki FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen A.O'yu da kent merkezinde bir yakınının evinde yakaladı.
N.B. ve A.O, Kırşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderildi.