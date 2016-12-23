Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

FETÖ soruşturmasında eski Başbakanlık çalışanı 13 kişi hakkında iddianame

FETÖ'ye mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede,13 şüphelinin hapis cezasına çarptırılması istendi.

FETÖ soruşturmasında eski Başbakanlık çalışanı 13 kişi hakkında iddianame

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'ye mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında 12'si tutuklu 13 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'ye ilişkin detaylı bilgiler verilirken, 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı.

ByLock, 1 dolar, Bank Asya
İddianamede, şüphelilerden 4'nün örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, diğer şüphelilerin de ByLock kullanıcılarıyla yoğun görüşme yaptıkları kaydedildi.

Şüphelilerin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesaplarına yüklü miktarda para yatırdıklarının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 dolar ele geçirildiği aktarıldı. İddianamede, şüphelilerin el koyulan telefonlarında yapılan incelemelerde, örgüte ilişkin paylaşımların ve ifadelerin yer aldığı belirtildi.

İddianamede, soruşturma kapsamında 12 şüphelinin tutuklandığı, kapatılan Fatih Üniversitesinin Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın oğlu Burak Tekalan'ın ise bulunamadığı, firari olarak arandığı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Şüphelilerin örgütün 17/25 Aralık teşebbüsünden önce aralarında BDDK, SPK, TİB ve Maliye Bakanlığının da bulunduğu kritik yerlerde çalıştıkları, daha sonra Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Biriminde görev yaptıkları, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.