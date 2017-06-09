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FETÖ soruşturmasında kapatılan tıp merkezinden jeneratör hırsızlığı

- Denizli'de KHK ile kapatılan özel bir sağlık kuruluşundan vinç yardımıyla jeneratör çalındı - Çalınan jeneratör polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu

FETÖ soruşturmasında kapatılan tıp merkezinden jeneratör hırsızlığı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan sağlık kuruluşunun jeneratörü çalındı.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde bulunan ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan tıp merkezinin önüne bir vinç getirildi.

Vinç yardımıyla avludaki jeneratörün bir kamyona yüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, görgü tanıklarından jeneratörün yüklenip götürüldüğü kamyonun plakasını öğrendi.

Söz konusu 20 H 9353 plakalı kamyon, Honaz ilçesinden Ankara istikametine giderken durduruldu.

Jeneratör yüklü kamyona el koyan ve sürücüsünü gözaltına alan ekipler, yükleme yapılan vincin bulunması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
FetöHIRSIZLIKJeneratörKHKVinç
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