FETÖ soruşturmasının gizliliğini ihlal ettikleri iddiası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gizlilik kararı bulunan soruşturmanın içeriğinin yayınlanmasıyla ilgili tutuklanan iki medya mensubu tahliye edildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün iş adamları yapılanmasına yönelik yürütülen ve gizlilik kararı bulunan soruşturmada tutuklu inşaat firması yetkilisinin ifadesinin tamamını yayınladığı iddiasıyla 2 Ağustos'ta tutuklanan 2 medya çalışanının avukatları, tutukluluğa itiraz etti.
İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme, 2 kişinin tahliyesine karar verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Ağustos'ta gözaltına alınan üç medya mensubundan 2'si TCK'nın 285. maddesinde düzenlenen "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 1 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.