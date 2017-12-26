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FETÖ şüphelileri Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

- Yatağan ilçesinde FETÖ üyesi olduğu öne sürülen ve kiralık minibüsle Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışan 2'si kadın 5 şüpheli ile kaçışı organize ettiği belirtilen araç sürücüsü gözaltına alındı - Kiraladıkları minibüsle İzmir'den Marmaris'e, oradan da Rodos Adası'na geçmek isteyen zanlıların yanlarında yüklü miktarda döviz bulundu - Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin mesleklerinden ihraç edilen kamu personelleri olduğu öğrenildi

FETÖ şüphelileri Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDYMuğla
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