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FETÖ şüphelilerinin sınırı geçmek isterken yakalanması

- Yunanistan'a kaçma girişimi sırasında yakalanan 4 şüpheliden mahkemeye çıkarılan eski vergi müfettişi Hidayet Teker tutuklandı

FETÖ şüphelilerinin sınırı geçmek isterken yakalanması

EDİRNE (AA) - Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan hakkında Konya 8. Ağır Mahkemesince arama kaydı ile örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı yönünde kayıt bulunan eski vergi müfettişi Hidayet Teker (36) ile ev hanımı F.Y. (36) adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece Teker tutuklandı, F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlılar S.O ile A.V'nin sorgusu sürüyor.

-Olay

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriyesi görevindeki hudut askerleri geçen hafta Yunanistan sınırındaki devriyelerinde yasal olmayan yoldan sınırın karşısına geçmeye çalışan bir grubu tespit etmiş, "Hudut Kartalları" olarak da bilinen hudut askerleri 4 şüpheliyi gözaltına alırken, grupta bulunan 3 çocuk ve şüpheliler hudut karakoluna götürülmüştü.

Yapılan incelemede, şüphelilerin, haklarında aranma ve yurt dışı çıkış yasağı kararı bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ihraç edilen S.Ö, eski maliye vergi müfettişi Hidayet Teker, Dışişleri Bakanlığı eski memuru A.V ile aranma kaydı bulunmayan ev hanımı F.Y. olduğu belirlenmişti.

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FetöJandarmaşüpheli
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