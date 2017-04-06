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FETÖ şüphelisi adli tıpçılar 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak

- İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik aralarında "ByLock" kullanıcılarının da bulunduğu 37'si tutuklu, 3'ü firari 52 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti - Davanın ilk duruşması, 12 Haziran'da Çağlayan'da yapılacak

FETÖ şüphelisi adli tıpçılar 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik 37'si tutuklu, 3'ü firari 52 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına, 12 Haziran'da başlanacak.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Özgür Metin tarafından hazırlanan 161 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme heyeti tensip tutanağında iddianamenin kabulüne karar vererek, tutuklu 37 sanığın bu hallerinin devamına, firari 3 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Heyet, ilk duruşmanın 12 Haziran'da yapılmasına, ayrıca duruşmaların 13, 14, 15 ve 16 Haziran'da sürdürülmesine karar verdi. Duruşmalar Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayındaki büyük salonda yapılacak.

İddianamede, 37 sanığın tutuklandığı, 3 sanığın arandığı ve 12 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

FETÖ'ye ilişkin bilgilerin yanı sıra örgütün eylemleri ve kurumlardaki yapılanmasının anlatıldığı iddianamede, sanıklardan ele geçirilen dokümanlar sıralandı.

Sanıkların 40'ının örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu kaydedilen iddianamede, "ByLock" programına ilişkin bilgilere yer verildi. İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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Adli Tıp KurumuByLockFetö
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